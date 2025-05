Tagasi 14.05.25, 13:01 Ansambli 5MIINUST liige sai müügitöös õppetunni kodulehe tähtsuse kohta Bändist 5MIINUST tuntud Lancelot on lavavälises elus müügiagentuuri Kobra Sales asutaja ja tegevjuht Priit Tomson, kellele müügitöö on andnud muu hulgas kasuliku õppetunni ettevõtte kodulehe kohta.

Kobra Salesi tegevjuht Priit Tomson (vasakul) ja Tartu Ülikooli andmeteadlane Kristo Raun.

Foto: Sigrid Kõiv

Tomsoni kogemuste pagasis on nimelt klient, kelle puhul tuli müügiprojekt katkestada, sest kliendi kodulehekülg ei näinud hea välja. „Kolleeg Holger tegi kõnesid, et selline lahendus ja väga äge. Tundus, et kontaktil oli huvi ka. Aga kui saadeti pakkumine, siis põrkus see kodulehekülje väljanägemise tõttu tagasi,“ räägib Tomson. Praegu teeb klient oma kodulehekülge ümber.

Üldiselt algab ärilt ärile müügis klientide leidmine ettevõttes olemas olevatest andmetest aru saamisega. Isegi, kui ettevõttel pole oma uue toote või teenuse jaoks valmis kliendibaasi, on olemasoleva kliendiportfelli andmete analüüs oluline sisend uute klientide leidmiseks.

„Iga uue kliendiga teeme vähemalt kaks koosolekut: kaardistame, kes võiks tema klient olla, vaatame müügitsüklit jne. Mõnel puhul aitab kõnest ja pakkumisest ning võibki minna tehingusse, teisel puhul võib müügitsükkel kesta aasta,“ räägib Tomson.

Tavaliselt tuleb sihitud müügitööst välja see, et potentsiaalseid kliente pole ettevõttes kellelegi üle anda või on ettevõtte oma müügiinimesed olemasolevate klientidega nii hõivatud, et ei suuda uusi teenindada. See vajab juba strateegilise juhtimistasandi otsuseid.

Tomson saab oma kogemuse põhjal öelda, et andmepõhine sihtimine võib edukate müügiliide osakaalu sihtrühma nimekirjas tõsta isegi kuni 25%ni.

Andmed kui maasikad

Andmeid võiks ka osta ja müüa nagu turul maasikaid, usub Tartu Ülikooli andmeteadlane Kristo Raun. Miks inimesed ja ettevõtjad seda väga teha ei taha, on tema meelest umbusu tõttu ostja suhtes.

Ent Raun usub, et ettevõtetel on palju väärtuslikke andmeid ja umbusust üle saades avaks tark andmete müümine rahavoogusid, looks paremaid võimalusi äristrateegia kujundamiseks ning aitaks Eesti ettevõtetel maailmas paremini konkureerida.

Raun sai Äripäeva esseekonkursil “Edukas Eesti” andmete turuplatsi idee eest Infopanga eripreemia.

Saatejuht on Sigrid Kõiv.