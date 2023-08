Artikkel

Infopankur: isegi ChatGPT vajab riskihinnangut

Coop Panga küberturbejuht Sander Eesmaa (vasakul), õppejõud ja infoturbe nõunik Elin Nurges ning KPMG IT-auditi juht Ivar Anton (paremal) ei soovita isegi tehisintellekti pimesi usaldada. Foto: Sigrid Kõiv

Kui ettevõtetes mõistetakse juba üsna hästi, et isikuandmed on delikaatne teema, siis näiteks ärisaladust või siseinfot ei osata alati veel tundlike andmete osana näha.

Võib juhtuda, et ettevõte saab oma andmekogude väärtusest alles siis aru, kui need on varastatud või rikutud. Õppejõud ja infoturbe nõunik Elin Nurges teab mitut lugu, kus ettevõtte tooteinfo on konkurendile lekkinud või on töötaja kasutanud mingi delikaatse tootmisprotsessiga seotud probleemi lahendamiseks ChatGPTd ning selle kaudu tundlikku infot avaldanud.