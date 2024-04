Andmeanalüüs turunduses väldib kampaaniakirjade sattumist prügikasti

Saates “Infopankur” räägiti sellest, kuidas teha kampaaniakirju, mis ei läheks otse prügikasti. Foto: Panthermedia/Scanpix

Andmete kasutamine aitab vältida turunduskirjade sattumist sihtgrupi prügikasti, ütleb “Infopankuri” stuudios Äripäeva Infopanga digiturunduse spetsialist Martin Õunap. Ent nii lihtne see siiski pole, et andmed lähevad masinasse ja annetajad tulevad välja. Kampaaniate andmeid tuleb järjepidevalt analüüsida, kinnitab äsja turundusteo 2023 auhinna pälvinud Kirikufondi tegevjuht Katri Gailit.

Katri Gailit ütleb, et suuremad ja tuntumad kirikud on annetajate seas populaarsemad, väiksemate kirikutega on keerulisem ning tulemus sõltub tihti ka sellest, kui aktiivne on kohapealne kogudus. Ka kirikufondil on kogemus, kuidas kõik – pilt, sõnum, ajastus – tundus õige, kuid kampaania tööle ei hakanud. „Toona me isegi peatasime kampaania,“ ütleb ta.

Küll aga on andmeanalüüs olnud suureks abiks sihtgrupi seadmisel, sõnumi korrigeerimisel ning tuntuse kogumisel. „Näiteks hakkasime kirju saates jälgima ka ettevõtete finantstulemusi, sest pole ju mõtet küsida annetust ettevõttelt, kes ise tunneb end abivajajana,“ toob ta näite.

Äripäeva Infopanga digiturunduse spetsialist Martin Õunap (vasakul), Kirikufondi tegevjuht Katri Gailit (taga keskel) ja saatejuht Sigrid Kõiv. Foto: Marko Kaldma

Martin Õunapi hinnangul pole müügi- ja heategevusturunduse vahel nii suurt erinevust, kui võiks arvata. Igas kampaanias tuleb jälgida kolme asja: klikkajad, avajad ja (Kirikufondi puhul) annetajad. Kui inimesed avavad kirja, siis on hea pealkiri, kui klikivad linkidele, siis on hea sisu, kui annetavad, siis läheb see teema neile korda.

„Kui avamine on väga kõrge, aga klikkijaid või annetajad pole, siis järelikult ei lähe sisu pealkirjaga kokku, andmebaas on vale või sihtgrupp vääralt valitud,“ räägib Õunap. „Alles hiljuti tegime e-maili kampaania, kus kirjade avamisprotsent oli praktiliselt olematu. Analüüsisime olukorda ja leidsime, et meie sihtgrupp oli vale. Muutsime seda ja kampaania hakkas tööle.“

Saatejuht on Sigrid Kõiv.