Tagasi 17.05.25, 09:00 Maian Kärmas: tingeltangellik Eurovision näitab lagunevas maailmas supervõimet Eurovisioni lauluvõistlus ühendab kogukondi, ühiskondi ja kontinente tänu oma siirale positiivsusele ning sel on potentsiaali veelgi laieneda, rääkis muusik ja raadioajakirjanik, Eesti võiduka eurolaulu “Everybody” sõnade autor Maian Kärmas saates “Äripäeva arvamusliider”.

Võidukas duo Tanel Padar ja Dave Benton 2001. aastal Eurovisioni lauluvõistlusel Kopenhaagenis.

Foto: Eurovision.tv

“Eurovisioonil on hoolimata tohutult meelelahutuslikust tingeltangelist kogukondi ja kogu Euroopat liitev aspekt,” märkis Kärmas. Võistlusel, mida mullu jälgis 163 miljonit inimest üle kogu maailma, esinevad Euroopa riigid ja Austraalia, ent Kärmasel sõnul on sel isegi laienemise võimalus, sest ka ameeriklased on aegade jooksul selle vastu huvi näidanud.

Eurovisiooni supervõime Kärmase meelest on toota positiivsust. “Kui me muidu arutame kohvinurgas argimuresid, millise erakonna poolt keegi on või et ülemus on paha, siis esmaspäeval pärast Eurovisioni saad teistsuguseid emotsioone jagada,” märkis ta. “99% sellest ei ole minu tassike teed, aga ma vaatan ikka, mul on 12-aastane laps, kes väga huvitub sellest show´st. Inimesed võrgustuvad, saadavad üksteisele sõnumeid. Usun, et see on positiivsus, mille pärast nad selle võrguga liituvad.”

Suure ühisosa tõttu on Eurovisionil ka ühiskondlik-poliitiline mõõde, mis praegusajal väljendub selles, et Venemaad ei ole laval, Ukraina on, samuti pinged Iisraeliga. Ometi pole tülli mindud. “Ei maksa unustada, et see on ka lihtsalt jõhker love fest, armastuse teerull; sel üritusel on laialdase sooja kokkukuuluvuse kuvand,” rääkis Kärmas.

Muusikutele annab Eurovision võimaluse saada suure lava ja teleproduktsooni kogemus, millist teist ei ole ning just see on Kärmase hinnangul rikastanud Eesti levimuusikat.

Kärmas oli lauluteksti loojana üks 24 aastat tagasi Eesti laulu “Everybody” autoritest. Kopenhaagenis esitasid helilooja Ivar Musta kirjutatud võidukat lugu Tanel Padar ja Dave Benton ning taustagrupp 2XL. Täna on Kärmas ERRi maailmamuusika ning värsket Eesti muusikat tutvustava jaama Raadio Tallinn vastutav toimetaja.

Intervjuus annab Kärmas hinnangu ka Eesti tänavusele eurolaulule “Espresso macchiato” Tommy Cashi esituses.

Küsitles Neeme Korv.