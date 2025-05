Eestlaste miljonitehas hakkab tootma ka pommitaja-droone

“Meie eesmärk on finantseerida seda eelkõige enda vahenditega,” kinnitas Meridein Grupi arendusjuht Eduard Vainu . Ta viitas, et riskikapitali kaasamine on kaitsetööstuses palju lihtsamaks läinud, kuid ettevõte loodab ka riikide tellimuste pealt edasi kasvada.