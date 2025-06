Tagasi 06.06.25, 12:00 Riigikontrolör Eesti Posti erikontrollist: korralikul omanikul ei peaks seda vaja olema Eesti Posti erikontroll on juba kolmas omataoline viimastel aastatel. Riigikontrolör Janar Holm arvab, et välisauditi sisseostmise asemel võiks ministrid vaadata omaenda ametnike otsa.

Riigikontrolör Janar Holmi sõnul on saanud erikontrollist valitsusteenuse sisseostmine.

Foto: Raul Mee

"Need küsimused tunduvad sellised, mida minister peaks oma majalt küsima," sõnas Holm "Äripäeva arvamusliidri" saates, kommenteerides erikontrolli lähteülesannet.

Riigikontrolöri kinnitusel on riigi huvi ka üleüldisemalt oma äriühingute vastu leige.

"Nordicas nägime, et ministeeriumil puudub informatsioon ettevõtte seisundi kohta. Uurisime, kuidas on see teistes riigile kuuluvates transpordiettevõtetes, ja sealt oli näha omanikutunde leigust. Info olemasolu sõltus sellest, kas äriühingu juhatus ise oli seda saatnud või mitte."

Holmi sõnul tähendab see, et erikontrollist saab tõhusa valitsemise aseaine: "Kui riik käitub korraliku omanikuna, ei peaks tal seda vaja olema ... See meenutab valitsusteenuse tagantjärele sisseostmist."

Saates rääkis Holm täpsemalt, kuidas riik peaks oma äriühingute eest hoolt kandma ning mida arvab sellest, et neist ettevõtetest osa börsile tuua.