Samm, mis tuli šokina. Eesti Posti erikontroll saab turmtuld Totaalne šokk. Välk selgest taevast.

Eesti Posti juhi kohalt aasta alguses lahkunud Mart Mägi oli parajasti Hiiumaal puhkamas, kui kuulis uudist, et veel hiljuti tema juhitud ettevõttes on põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras otsustanud alustada erikontrolliga. Sihuke uudis pani Mägi pead raputama. Ta on hämmeldunud. Nõutu. Ja küsib: miks küll?

Juba teist korda viimase viie aasta jooksul läheb Eesti Postis lahti erikontroll. Eelmise käivitas 2020. aastal toonane minister Raul Siem, sest Eesti Postil sai raha otsa ning riigifirma kõlkus pankroti veerel – ettevõtte rahakotist avastati kolossaalne, 10 miljoni euro suurune auk.

Toonane kontroll keskendus Eesti Posti rahvusvahelisele ärile ning raport juhtis tähelepanu mitmetele rikkumistele. Neist kirjutas mullu augustis Eesti Ekspress.

Lisaks sellele pakkus raport Eesti Posti uuele juhtkonnale nii-öelda tavalisi suuniseid: riskianalüüsi tuleks rohkem teha, nõukogu rohkem informeerida.

Eesti Posti endine juht Mart Mägi ütleb, et toonast erikontrolli raportit võeti tõsiselt: pärast raportit hakkas nõukogu saama juhtkonnalt palju detailsemat informatsiooni.

Arusaamatu samm