Kaubanduslepe USAga – lootus peitub detailides

Vaat et võiduks nimetatud 15% suurune USA imporditoll Euroopa Liidu kaupadele on valusam, kui mõned kommenteerijad maalivad, mistap tuleb loota võimalikult laialdastele eranditele, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Suurim diil, mis eales sõlmitud. Parim kokkulepe, mis oli võimalik saada. Niimoodi kirjeldati pühapäeval Šotimaal sõlmitud USA ja Euroopa Liidu esialgset kaubanduslepet , vastavalt USA presidendi Donald Trumpi ja Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni poolt. Ka mitmed Euroopa tipp-poliitikud ning vaatlejad ja eksperdid on kommenteerinud, et vähemalt hoiti ära Atlandi-ülese kaubandussõja eskaleerumine ning nüüd on asjades mingigi selgus.