"Tootjad kurdavad tihti, et jaeketid on igavesed põrsad ja kiusavad tootjaid igasugu trahvide ja muuga, aga arvestades jaekettide toodete mahtu, on täiesti selge, et mingisugused reeglid ja rutiinid peavad paigas olema", rääkis A. Le Coqi juht Jaanus Vihand.