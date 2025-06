Tagasi 19.06.25, 13:39 Ivo Suursoo jagab viit sammu, mis teevad ITst äri kasvumootori Äri toetav IT-tehnoloogia või veel hullem, AI võimalused on sageli juhtide jaoks nagu must kast, ütles Oixio grupi juhatuse esimees ja Eesti parim juht 2024 Ivo Suursoo.

Suursoo tutvustab saates "Digitark äri" 5 sammu, mida juht peab tegema, et IT must kast arusaadavaks muuta ja panna AI ja teised tehnoloogiad oma äri kasvu jaoks tööle panna.

Saade on salvestatud Pärnu Juhtimiskonverentsil, mis toimus maikuus.