Asjatundjad õpetavad, kuidas andmetega luua innovatsiooni

Saates tuleb juttu sellest, kuidas ettevõtted saavad innovatsiooni ja tehnoloogia abil leida uut kasvu ning suurendada oma äri efektiivsust. Uurime külalistega innovatsiooni rolli äris.

Muudatustega on otseselt seotud ka ettevõtte andmed ja oskus neid äri jaoks tööle panna. Arutame, kuidas ettevõtted saavad oma andmeid nutikalt kasutada paremate otsuste tegemiseks. Saatekülalised jagasid praktilisi näiteid andmepõhisest innovatsioonist ning jagasid soovitusi andmete kvaliteedi tagamiseks.

Oixio Advisory ärivaldkonna juht Arto Aas tõdeb, et praegu siiski on veel väga palju selliseid ettevõtteid, kus andmeid ei osata hinnata ega kasutada või ei teata, milliseid andmeid kogutakse ja kus need asuvad. See väärtuslik info on sageli näiteks töötajate peades, kuskil sahtlis paberil, juhuslikus tabelis või e‑mailis. Keegi ei oska välja võtta seda tohutut väärtust, mis ettevõttel aastate jooksul koguneb, samuti ei osata kasutada sisemiste protsesside tõhustamiseks või müügis ega tootearenduses.