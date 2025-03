Tagasi 27.03.25, 13:45 Kvantarvutid võivad muuta ID‑kaardid ja pangatehingud haavatavaks Sukeldume saates "Digitark äri" koos ekspertidega põnevasse tulevikutehnoloogiasse – kvantarvutid ja kvanttehnoloogia, millel on potentsiaal muuta ärimaailma.

Foto: Andres Laanem

Saatekülalised selgitavad, et erinevalt tavalistest arvutitest kasutavad kvantarvutid kvantbitte, mis saavad olla korraga nii 0 kui 1 (superpositsioon), võimaldades paralleelselt teha tohutult palju arvutusi.

Saates tõdetakse, et üks olulisemaid aspekte on kvantarvutite võime murda tänapäevaseid krüptoalgoritme, see seab ohtu ID‑kaardid, veebibrauserid ja kogu maailma krüpteeritud andmeside.

Eksperdid selgitavad, et isegi kui kvantarvuti tegutsemiseks kuluks mõni minut, oleks tulemusena võimalik saada ligipääs praegu turvaliseks peetavale infole. Kuigi see oht ei ole kohene, on see toonud kvantarvutite teema teadlaste laualt avalikkuse huviorbiiti.

Saates arutame ka teemal, kuidas saavad ettevõtjad kvantrevolutsiooniks valmistuda. Eksperdid rõhutavad, et tuleb hakata tegutsema juba täna, kuna kvantvõtmetele üleminek ei ole kiire protsess. Selleks ei pea asendama tavalisi arvuteid kvantarvutitega, vaid pigem kasutama postkvantalgoritme, mille murdmisest kvantarvutitega ei ole teada efektiivseid meetodeid. Ettevõtjatel soovitatakse kaardistada oma tarkvara ja hinnata, millised süsteemid vajavad uuendamist või väljavahetamist.

Saates viidatakse sellelegi, et kuigi teadlased ja ajakirjandus võivad teemat võimendada, on kvantoht reaalne ja sellega tuleb arvestada, eriti pikaajalise väärtusega andmete ja süsteemide puhul.