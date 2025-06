Tagasi 20.06.25, 13:50 Toomas Vara: Pohlak saab aru, et jalgpallikogukond teda ei toeta Telemees ja endine spordifunktsionäär Toomas Vara arvab, et Ragnar Klavan jäi ilma kümmekonnast häälest, mis jalgpalliliidu üldkogul siiski Aivar Pohlakule läksid.

Aivar Pohlak eilsel Eesti Jalgpalli Liidu üldkogul.

Foto: Liis Treimann

"Mõtle, sulle tuleb külla Eesti edukaim jalgpallur, hästi tore inimene," selgitas Vara "Äripäeva arvamusliidri" saates Klavani kohtumisi klubidega. "Ta istub teisel pool lauda, räägib oma plaanidest ja küsib siis, kelle poolt hääletad. Kuidas sa ütled talle, et ei hääleta?"

Vara arvab, et Klavani meeskond tõepoolest uskus oma võiduvõimalusse, ent nendib samuti, et küllap oli ka Pohlak oma võidus kindel. Tõsi, temagi mõistab, et väljaspool üldkogu on seis teine.

"Ta võib ju teha näo, et jalgpallikogukond on tema selja taga, aga tegelikult adub ta seda fooni, saab aru, et midagi on õhus."

Seda, et konkurentsist tekkiv surve võiks viia jalgpalliliidus suuremate muutusteni, Vara ei usu.

"[Esitletud arengukavades] olid tublid eesmärgid ja mõõdikud juures. Ainus asi on see, et me oleksime nagu aastas 1995, mitte 2025. Me räägime asjadest, mis on elementaarsed."

Intervjuus selgitas Vara, millised on jalgpalli majanduslikud väljavaated ja kas järgmised aastad võivad kohalikul vutimaastikul suuremaid muutusi tuua.

Küsis Indrek Lepik.