Tagasi 26.06.25, 11:21 Nelli Janson: uue rekordi teinud Nvidial on korralik edumaa, aga ta ei ole alistamatu Tehnoloogiafirma Nvidia tõusis kolmapäeval taas maailma kõige väärtuslikumaks ettevõtteks, kuid näiliselt kõikvõimsa ettevõtte AI-troon ei ole kõigutamatu, rääkis LHV investorkogukonna juht Nelli Janson.

LHV investorkogukonna juht Nelli Janson.

Foto: Liis Treimann

Kuigi Nvidia peamise ekspordituru Hiina kiibiekspordi piirangud leevenevad, siis seesama takistus on kaasa aidanud hoopis Hiina AI-tehnoloogia arengule, mis võib Nvidia edu pidurdada, ütles Janson Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

“Ühest küljest on väga positiivne kõik ja Nvidia potentsiaal on tohutult suur nii kiipide kui robootika osas,” sõnas ta. “Aga ma ikkagi kordan, et konkurendid ei maga. Nvidial on küll korralik edumaa, aga tehnoloogia on paraku ikkagi selline sektor, kus asjad muutuvad kaks korda päevas.”

Janson selgitas ka, miks Nvidia tegevjuht ei nimeta ettevõtet enam kiibitootjaks ning mis sõnumeid kolmapäevaselt aktsionäride koosolekult kuulda sai.

Küsis Karl-Eduard Salumäe.