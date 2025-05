Nelli Janson: USA kohtu otsus ergutab Nvidia investoreid

Analüütikute ootusi ületanud Nvidia kvartalitulemuste taga on prognoositust väiksem ekspordipiirangute mõju. See andis investoritele positiivse signaali, märgib LHV investorkogukonna juht Nelli Janson.

Küll aga varjutas Nvidia tulemusi USA kaubanduskohtu otsus, mis teatas, et USA presidendi Donald Trumpi kehtestatud tollid on ebaseaduslikud. See võtab Nelli Janson i sõnul USA turu suhtes pingeid maha ja ergutab Nvidia investoreid.