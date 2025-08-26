Äripäev
  • OMX Baltic−0,5%295,53
  • OMX Riga0,6%920,35
  • OMX Tallinn−0,14%2 025,18
  • OMX Vilnius−0,09%1 219,94
  • S&P 500−0,43%6 439,32
  • DOW 30−0,77%45 282,47
  • Nasdaq −0,22%21 449,29
  • FTSE 100−0,62%9 263,41
  • Nikkei 225−0,97%42 394,4
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,66
  • 26.08.25, 11:55

Analüütik programmeerijate palgast: maksa palju tahad, suurfirma nopib ta endale

Programmeerimisteenust pakkuvates väikestes ettevõtetes tõuseb palk suhteliselt kiiresti, aga töötajate arv väheneb, rääkis Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv.
Konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv rääkis veel intervjuus, kuidas läheb elektriehitajatel.
  • Konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv rääkis veel intervjuus, kuidas läheb elektriehitajatel.
  • Foto: Raul Mee
"Tegelikult on see olukord, et maksa palju tahad, aga sa ikkagi ühel hetkel kaotad väärtusliku töötaja sellele suuremale ettevõttele," selgitas Kõiv. Noortel arendajatel on aga tööd siiani keeruline leida.
  • PRO
Suur lugu
  • 27.03.24, 06:00
Ettevõtjad avaldavad äriplaani: palgad tõusevad kasumi arvel
Eeloleval poolaastal on ettevõtete müügitulu ja kasumlikkus veel suurema surve all, selgub enam kui kolmesaja ettevõtte juhi vastustest Äripäeva Infopangale.
Saated
  • 20.06.24, 14:00
Karjääripööre ITsse on palju enamat kui programmeerimine
Töötajate puudus kimbutab paljusid majandusvaldkondi, samas kui teadmiste ja oskuste maailm on pidevas muutumises ning enam kui kümme aastat tagasi omandatud haridus ja elukutse ei pruugi olla tänases töömaailmas piisavad. Inimeste karjääriteed ei ole sirgjoonelised; pöörded ja muutused rikastavad nii inimest ennast kui ka ühiskonda tervikuna.
Uudised
  • 08.06.24, 17:53
Käekellalt juhitava kopa leiutanud programmeerija hakkab roboteid tootma
Tarkvarainsener Indrek Kõue otsustas kaks aastat tagasi teha kannapöörde. Ta ostis Lääne-Virumaal vana viinavabriku, et hakata seal looma robotmasinaid.
Uudised
  • 10.08.23, 19:00
Vennad Vetemaad: tehisintellekt teeb ära mitme inimese töö
Vennad Vetemaad on noorte ettevõtjatena altid uusi asju katsetama ning proovivad enda finantsäpis rakendada praeguse aja kõige kuumemat abivahendit – tehisintellekti.
Sisuturundus
  • 26.08.25, 09:00
Ainulaadsed kinnisvarainvesteeringud: suusakuurortidest Vahemere rannikuni. Mida Balti riikide investorid täna otsivad?
Letsinvest, juhtiv kinnisvara ühisrahastusplatvorm, on oma tegutsemisaja jooksul loonud tugeva ja usaldusväärse investorite kogukonna. Oleme üheskoos rahastanud üle 100 eduka projekti mitmes Euroopa riigis. Ettevõtte kohalikud meeskonnad tegutsevad juba mitte ainult Leedus, vaid ka Hispaanias ja Portugalis, kus nad analüüsivad tähelepanelikult potentsiaalseid projekte ja hoiavad otsekontakti oma arendajatega. Investorid kogusid Letsinvesti poolt välja valitud erakordsete projektide jaoks raha kokku rekordajaga ning mõned projektid pälvisid isegi rahvusvahelise meedia tähelepanu. Tutvuge investeerimisvõimalustega kinnisvaras – Letsinvesti kogukond on nüüdseks avanud uksed paljudele põnevatele projektidele.

1
Suur lugu
  • 25.08.25, 06:00
Kaitsevaldkonna tippjuht läks Saaremaale söögimaja pidama
2
Saated
  • 25.08.25, 11:47
Balil elav noor pensionär: paljud inimesed on finantsvabad, ilma et nad seda teaksid
3
Börsiuudised
  • 23.08.25, 15:12
“Oleksin pidanud empsi kuulama.” Räppar Säm kaotas investeeritud 10 000 eurot ühe ööga
Muusiku portfell on kasvanud kuuekohaliseks
4
Uudised
  • 25.08.25, 15:28
Hobiga teenitud tulu ei jää märkamata: kuidas hoida maksuametiga head suhet
5
Saated
  • 25.08.25, 09:23
LHV analüütik tutvustab, mida kohalikest börsiettevõtetest osta ja mida müüa
6
Uudised
  • 24.08.25, 06:00
Terviseidu läheb pankrotti ja jätkab MTÜna. “Et kümme aastat tööd ei läheks kaotsi”

  • PRO
Uudised
  • 26.08.25, 12:52
Euroopal on Venemaa võitmiseks üksainus usutav relv
Saated
  • 26.08.25, 12:32
Kliimaekspert: süsinikumaksuta jääks tootmine kolmandatesse riikidesse
Saated
  • 26.08.25, 12:15
7000 euroga Bali arendajaks: Eesti mehe teekond uskumatu tootluse juurde
  • ST
Sisuturundus
  • 26.08.25, 12:12
Täienduskoolitus Tallinna Ülikoolis sobitub paindlikult täiskasvanu ellu
Saated
  • 26.08.25, 11:55
Analüütik programmeerijate palgast: maksa palju tahad, suurfirma nopib ta endale
Saated
  • 26.08.25, 11:24
Drooniekspert: ideaalne droonimüür maksaks vähemalt pool miljardit eurot
Saated
  • 26.08.25, 10:58
Skeem kaitsetööstuses: ettevõtted reklaamivad lahinguvalmis droone, mis pole sõda näinudki
Uudised
  • 26.08.25, 10:42
Kapo juht: Võrtsjärve lähedalt leiti plahvatanud sõjadrooni tükid
Täiendatud
Automaks ja teised maksud kergitavad Swedbanki hinnangul inflatsiooni sel aastal 5,5 protsendini.
Suurpangad kärpisid teravalt Eesti majanduskasvu prognoosi
Seis pole Vladimir Putini jaoks kaugelt nii roosiline, kui semutsemine Donald Trumpiga võiks aimdust anda.
  • PRO
Euroopal on Venemaa võitmiseks üksainus usutav relv
Eesti ärimees Karl Urbanik leidis Bali kinnisvaras tühja niši ja täitis selle luksusvillade arendusega.
7000 euroga Bali arendajaks: Eesti mehe teekond uskumatu tootluse juurde
Automaks ja teised maksud kergitavad Swedbanki hinnangul inflatsiooni sel aastal 5,5 protsendini.
Suurpangad kärpisid teravalt Eesti majanduskasvu prognoosi
Kuula intervjuust, kuidas Defsecintel Solutionsil läheb, mis on plaanid tulevikuks ja kuidas hindab Tamm Eesti droonikaitsevõimelust.
Skeem kaitsetööstuses: ettevõtted reklaamivad lahinguvalmis droone, mis pole sõda näinudki
Kuula intervjuust veel arutlust droonisõja ja viimaste tehniliste arengute kohta Ukrainas.
Drooniekspert: ideaalne droonimüür maksaks vähemalt pool miljardit eurot
Veel 2019. aastal üritasid messikeskuse alale hotelle ehitada toonased omanikud Igor Pihela ja Anatoli Kanajev. Nende plaanid lasti õhku liiklustihedusele viidates, appi ruttas ka ajaloomuuseum.
Maarjamäe NIMBY uputas mere äärde kavandatud lukskvartali plaanid
Kaitsepolitsei juht Margo Palloson ütles täna, et lisaks nädalavahetusel Peipsi kohal lennanud ja Vene poolele järve kukkunud droonile on nüüd leitud droon ka Eestist Võrtsjärve piirkonnast.
Kapo juht: Võrtsjärve lähedalt leiti plahvatanud sõjadrooni tükid
Täiendatud
Suurärimees Oleg Ossinovski Skinest Grupi käive ja ärikasum eelmisel aastal kukkusid.
Ossinovski ostis Vichmanni suurest Gruusia kinnisvaraärist välja
Playtechi kontor.
  • ST
Juhtimiskvaliteet määrab, kui kauaks töötaja ettevõttesse jääb
Merko hakkab kortereid Tartus ühiselt arendama koos Giga Investeeringud OÜ-ga, mille taga on legendaarne Tartu soojaärimehe perekond.
Merko hakkab Tartus eluhooneid arendama
Puma peahoone Saksamaal Herzogenaurachis.
Puma suuromanik otsib aktsiapakile uut peremeest
Investor ja endine ajakirja Investor peatoimetaja Anu Lill.
Balil elav noor pensionär: paljud inimesed on finantsvabad, ilma et nad seda teaksid
Kolmapäeval avaldab Nvidia möödunud kvartali majandustulemused.
Sel nädalal oluline: viis asja, mida oodata
Meretuuleparke arendava Ørstedi aktsia on sel aastal odavnenud 48% ja väärtusest on minema pühitud 8 miljardit dollarit.
Taani suurima energiaäri aktsia odavnes 18%

Suur lugu
  • 25.08.25, 06:00
Kaitsevaldkonna tippjuht läks Saaremaale söögimaja pidama
Hommikuprogrammi intervjuus tuli LHV analüütiku Raido Tõnissoniga juttu veel ka sellest, millele Tallinna börsil käpp peale panna.
Saated
  • 25.08.25, 09:23
LHV analüütik tutvustab, mida kohalikest börsiettevõtetest osta ja mida müüa
Investor ja endine ajakirja Investor peatoimetaja Anu Lill.
Saated
  • 25.08.25, 11:47
Balil elav noor pensionär: paljud inimesed on finantsvabad, ilma et nad seda teaksid
Amazoni asutaja Jeff Bezos müüs juulis 5,7 miljardi dollari eest ettevõtte aktsiaid. Alles on tal neid siiski terve ports, nimelt 884 miljonit aktsiat, mis on veidi üle 8% Amazonist.
Investor Toomas
  • 25.08.25, 11:56
Amazoni võimas tulevikuvaade kergitas aktsia minu radarile
Maarja Kass alustas pisikest äri kõrvarõngastega poolkogemata. Ta jagab oma kogemust, kuidas müügi kasvades muutis tulu deklareerimist.
Uudised
  • 25.08.25, 15:28
Hobiga teenitud tulu ei jää märkamata: kuidas hoida maksuametiga head suhet
Räppar Säm on investeerimisega jõudnud kuuekohalise portfellini.
Börsiuudised
  • 23.08.25, 15:12
“Oleksin pidanud empsi kuulama.” Räppar Säm kaotas investeeritud 10 000 eurot ühe ööga
Muusiku portfell on kasvanud kuuekohaliseks
Tartu Milli omanikud Uuno Lausing (vasakul) ja Romet Puhk paistsid mullu silma muu hulgas riigi raudteefirma Operaili ostuga.
Majandustulemused
  • 23.08.25, 18:22
Suuri tehinguid teinud Tartu ärimehed teenisid kopsaka kasumi
Playtechi kontor.
  • ST
Sisuturundus
  • 25.08.25, 11:28
Juhtimiskvaliteet määrab, kui kauaks töötaja ettevõttesse jääb

