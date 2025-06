Tagasi 27.06.25, 12:06 Ettevõtteid toetava asutuse juhina alustanud Ursel Velve: meie toetuste süsteem on segane Mai alguses Mainor Ülemiste juhi kohalt ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutust (EIS) juhtima asunud Ursel Velve nõustub, et asutuse eesmärgiks peab olema suurema selguse loomine, mida ettevõtetele üldse pakutakse.

Ursel Velve 2021. aastal Mainor Ülemiste juhina Alma Tominga ärimaja nurgakivi üritusel.

Foto: Liis Treimann

Velve ei soovinud Äripäeva raadio hommikuprogrammi intervjuus kommenteerida põhjuseid, miks ei oldud asutuse eelmise juhi Kati Kusminiga rahul. "Ma täpselt ei tea, mis seal juhtus, küll aga on minu suur soov, et oleksid sihtasutuse asutaja soovid selged ja arusaadavad. Et me saaksime ühtsena aru, kuidas EIS võiks ettevõtluse arengut toetada," selgitas Velve. Kati Kusmini kutsus EISi nõukogu tagasi mullu lõpus. Ta oli ametis veidi üle aasta.