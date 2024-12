Tagasi 18.12.24, 12:07 Kõigest aasta ametis olnud EISi juht kutsuti tagasi. “Kahju on” Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EIS) nõukogu kutsus tagasi kõigest aasta ametis olnud juhatuse esimehe Kati Kusmini.

Kati Kusmin Foto: Andras Kralla

Äripäevale ütles Kati Kusmin, et tal on kahju lahkuda. “Nõukogu ootus oli, et EISi reformimine toimuks kiiremini. Me meeskonnaga võtsime ette pikaajalise jätkusuutlikkuse tagamise. See tempo oli üks asi, mis nõukogu ette heitis.” Kusmin ütles, et ta ei jätka organisatsioonis ja pakib seal viimased asjad kokku 20. jaanuariks. Enne EISi juhtis Kusmin Riigi Kinnisvara ASi.