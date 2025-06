Tagasi 27.06.25, 10:27 Võimalik meeri kandidaat Maris Lauri: linnapea koht peab kuuluma Reformierakonnale Reformierakondlase Maris Lauri sõnul on Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski käitunud Reformierakonna volikogu saadikutega vaenulikult.

Reformierakonna Tallinna piirkonna juhatuse liige, erakonna aseesimees ja riigikogu liige Maris Lauri.

Foto: Andras Kralla

Samuti leidis Lauri, et linnavolikogus pole Reformierakonna lubadustega tegeletud ning linnapea koht võiks olla nende käes. “Meil on tunne, et see peaks olema kõige suuremast fraktsioonist ehk meie seast,” ütles Lauri Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Reformierakonna Tallinna piirkonna juhatuse liige, erakonna aseesimees ja riigikogu liige Lauri ei välistanud enda saamist linnapeakandidaadiks ning kaalub kindlasti seda pakkumist, kui see talle ametlikult tehakse.

Samuti rääkis Lauri intervjuus, kuidas mõjutab linnapoliitika riigivalitsemisest, miks Ossinovski käitub linnavolikogu liikmetega vaenulikult ning mis lubadusi pole saanud Reformierakond täita.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Intervjueeris Lauri Leet.