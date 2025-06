Advokaadid: tehisintellektile õigusmõistmisel vajalikku empaatiat ei õpeta

Sander Kärson ja Karin Marosov advokaadibüroost TEGOS tõdesid, et tehisaru muudab õigusemõistmise efektiivsemaks. Samas peame me nende sõnul küsima, kas me ikka tahame ühiskonda, kus karistamisest kaob inimlikkus? „Sellisel juhul ei loe enam, kas autos kihutati sellepärast, et oli kiire sünnitusmajja.”