Tagasi 27.06.25, 13:39 Advokaat selgitab, millal tööandja võib maksta kodukontori eest hüvitist Kodukontori populaarsuse kasvades tahavad töötajad, et kodus tekkinud kulud kompenseeritakse, kuid nii töötaja kui ka tööandja peaksid ka teadma, mille eest hüvitist üldse küsida ja maksta.

Kodukontor

Foto: IMAGO/Scanpix

Advokaadibüroo Rödl & Partner advokaat Kristiina Reinson selgitas Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et tööandja peab tööga seotud kulud kinni maksma, küll aga mitte laiaulatuslikult.

“Kui töötaja töötab kodust, siis ega need kulud kindlasti ei ole ju täielikult ainult tööga seotud,” rääkis Reinson. Tööga seotud kulud on selgelt näiteks arvuti ja litsentsid. Koduse elektriarve hüvitamine ei ole aga see, mida peaks tööandja kinni maksma, sest elektrit kasutab töötaja ka oma eraeluks. “Võib-olla väikses ulatuses võiks nõuda selle hüvitamist, aga pigem mitte,” lausus advokaat.

Lisaks selgitas Reinson, kas tööandja peaks üldse midagi töötajale hüvitama, kui ettevõttel on olemas kontor ning kuidas saab tööandja olla kindel, et töötajal on kodus töötamiseks õiged tingimused.

Küsis Lauri Leet.