Tagasi 03.06.25, 16:00 Tandemjuhtimisega pereettevõte: erista oluline ebaolulisest ja astu vajadusel samm tagasi “Meid on kaks, ükskõik kus me toimetame. Meil on ühesugune nägemus, samad eesmärgid ja partnerlus, et minna koos ühise jõuga. Toetame üksteist ning saame topelt-poweriga ideed teostatud,” jagab vanem vend Rauno Raudsepp Terminali viimase 10 aasta kiire arengutempo salarelva.

Raido ja Rauno Raudsepp on üheskoos loonud 10 aastaga 50 teenindusjaama ning äsja sai Terminalist regiooni esimene uue ajastu energiaettevõte.

Foto: Liis Treimann

Noorem vend Raido Raudsepp lisas, et nad peavad hästi palju jälgima, et üksteist ei duubeldaks: “Ülesandeid jagades peab üks ikka minema paremale ja teine vasakule, et tandemjuhtimise efekt ja jõud ka ilmneks.”

Vendade sõnul on nende vahel juhtimisrollid ettevõttes kujunenud orgaaniliselt. Ajalooliselt ei ole paika pandud, kes mida teeb ja mis ülesandeid keegi võtab. “Pigem topime nina aeg-ajalt üksteise asjadesse, genereerime mõlemad koos ideid ning tihti viime neid ka koos ellu,” kirjeldas Raido Raudsepp koostööd vennaga. “Me enda erinevuste ja sarnasustega täiendame üksteist. Oleme proovinud jaotada ülesandeid, aga tegelikult see ei toimi pereettevõttes,” lisas Rauno.

Mõlemad tunnevad, et nad on ainult vennad ning kolleegi tunnet ei ole omavahel üldse. Vajadusel helistavad kas või õhtul kell üksteist ning peavad kiire koosoleku. Vennad tunnistavad, et see ei ole traditsiooniline ettevõtluse mudel, mis kõigile sobib, aga nende meeskonnas see toimib ning nad usuvad, et see viibki ettevõtet pidevalt edasi.

Artikkel jätkub pärast reklaami

“Me ei käi tööl, vaid me juhime pereettevõtet. Me ajame pere asja ja ei oska isegi mõelda, et oleme kolleegid.”

Erimeelsusi on hoolimata ühisest juhtimisest vendade vahel vähe, kuna nad on aastate jooksul enda jaoks paika saanud kompromisside leidmise mudeli: tuleb eristada oluline ebaolulisest, vajadusel samm tagasi astuda ning printsipiaalsetes küsimustes oma mina peale ei suru, kuna see lihtsalt ei toimi.

“On ikka eriarvamusi, aga nende puhul lähtume sellest, et kui meil on üks tee käia perekonnana, siis vaatame kaugemat eesmärki ja järgmisi samme. Oleme õppinud kompromisside tegemise kunsti nii omavahel kui ka partnerite ja oma maja inimestega,” jagas Rauno pereettevõtlusele pühendatud saates “Võitjate põlvkonnad”.

Raido (vasakul) ja Rauno (paremal) Raudsepp võtsid Terminali üle emalt. Nüüd on pereettevõttega liitunud ka kolmas põlvkond – Raido poeg Kristjan Raudsepp.

Foto: Erakogu

Rauno ja Raido Raudsepp peavad vendadest äripartneritena enda suurimateks tugevuseks otsustuskiirust, kompromisside tegemise oskust ning dünaamilist otsustusprotsessi, mis aitavad energiamajanduses vajadusel kiiresti reageerida. Samu omadusi ja oskusi loodavad nad näha ka oma lastes, kes tulevikus pereettevõtte juhtimise üle võtavad.

Terminal Energiaga liitus kolmas põlvkond

Raido poeg Kristjan Raudsepp tunneb, et tema teekond pereärisse kulges väga loomulikult. “Väiksena mulle väga meeldis lasteaeda minemise asemel isaga Terminali kaasa minna, mahutite vahel ringkäiku teha või kuulata kontoris, kuidas isa ja Rauno omavahel tööasju arutasid. Kui 14 sain, siis ütles isa, et nüüd hakkad tööl käima. Pärast esimest suve ei tahtnudki väga kooli tagasi minna,” rääkis Kristjan lapsepõlvest.

Raido Raudsepp (vasakul) näeb, et poeg Kristjani (paremal) roll võiks tulevikus olla tiimi administreerida nooruse, uljuse ja julgusega.

Foto: Andras Kralla

Vahepealsetel aastatel on Kristjan värvinud raudtee-estakaade, niitnud muru, teinud teenindusjaamade üldhaljastust, olnud tehnik ning nüüd pärast kuute aastat teenis lõpuks välja koha kontoris teisel korrusel. “Varem ei tahtnud mustade riietega käia kontorituba määrimas, aga nüüd ülikooli kõrvalt on kontoris töötamine väga lahe kogemus. Vastutus on suurem ja ülesanded muutuvad aina raskemaks, aga mulle meeldib,” jagas Kristjan oma rõõmu.

Mis pereväärtusi vennad sooviksid, et nende lapsed tulevikus ettevõtet juhtides edasi kannaksid, miks on nad mures Eesti energiamajanduse tuleviku pärast ning kuidas kiire ettevõtte arengu kõrvalt end välja puhata, saad kuulda lähemalt allolevast podcast’ist.

Saadet juhib Jana Palm.

28. augustil toimuval Pereettevõtjate konverentsil on võimalik kuulda Kristjan Raudseppa vestlemas teemal “Kuidas tõsta noorte motivatsiooni töötada vanematega koos?”. Lisaks astuvad lavale Prantsusmaa ettevõtte Maped omanik Antoine Lacroix, palavalt armastatud näitlejate dünastia Sepo ja Oskar Seeman, Nopri Talumeierei tegevjuht Karl Niilo, Kubija Loodusspaa juhatuse liige Marianne Pindmaa jpt.