Aiapidaja õudusunenägu: spetsialist selgitab, kuidas saada jagu teetigudest Jahedate ja niiskete ilmadega ilmuvad aedadesse hordidena Hispaania teeteod. Erinevate meetmetega on tigude elutsemist koduaias võimalik piirata, rääkis Keskkonnaameti loodushoiutööde büroo peaspetsialist Käthlin Rillo.

Hispaania teetigu on silmapaistvalt suur nälkjas - täiskasvanud looma kehapikkus on väljasirutatuna 7-15 cm. Tal puudub koda. Keha värvus võib olla väga varieeruv alates tumepruunist punakate, oranži, kollakate ja beežide toonideni.

Foto: Kaja Vahter, keskkonnaamet

Peamine viis võidelda on teod lihtsalt kokku korjata. Nende hukkamiseks on tõhusaim ja ühtlasi valutum viis valada nad üle keeva veega. Seejärel võib nad viia komposti. “Kui aga keegi ei soovi tigude massi seal näha, võib need ka labidaga maasse matta,” rääkis Rillo.

"Aga seda tuleb teha järjepidevalt, ja väga oluline on alustada varakevadel, kui nad liikuma hakkavad. Kui jätta kevadine korjamine vahele, ongi suvel plahvatuslik puhang käes,” rääkis ta.

Iga aiapidaja suurim nuhtlus.

Foto: Erakogu

Rillo rõhutas, et võitlus tigude vastu peab toimuma naabritega ühiselt: “Oluline on, et korjamise ja tõrjega tegeleksid kõik naabrid. Kui keegi enda aias ei korja ega hoolda, saavad teod seal rahus edasi elada.”

Milliseid muid tõrjevahendeid saab aias tigude vastu kasutada ja kust nad üldse aeda tulevad, saab kuulata intervjuust.

Küsis Laura Saks.