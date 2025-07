Tagasi 02.07.25, 14:17 Ajakirjanik: Tallinna linnavõim laguneb, aga mitte enne laulupidu Suure tõenäosusega tuleb praegusele Tallinna linnapeale Jevgeni Ossinovskile umbusaldus – küllap aga järgmise nädala alguses, arvas Äripäeva ajakirjanik Kristjan Kurg. “Laulupidu ju tulemas, inimesed ei taha oma meelsust rikkuda,” sõnas ta.

Ajakirjanike hinnangul on linnapea Jevgeni Ossinovski umbusaldamine silmapiiril.

Foto: Liis Treimann

Äripäeva ajakirjanikud Laura Saks ja Kristjan Kurg arutlesid Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et praegune linnavõim on lõhki mis lõhki.

Nüüd soovib Urmas Sõõrumaa luua niinimetatud “tehnokraatliku valitsuse”.

“Tundub, et on leitud kompromiss: tehakse linnavalitsus, kus abilinnapeadeks ei panda poliitikuid, vaid eksperdid. Koalitsioonilepet ametlikult ei sõlmita, aga kui Reformil ja Keskerakonnal on ühine teema, siis hääletatakse koos,” märkis Saks.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Kurg lisas, et mingisugune enamus peab volikogus olema, et üldse valitseda. “Isegi kui Urmas Sõõrumaa ütleb, et paneb ametisse apoliitilised inimesed, peab neil siiski olema poliitiline tugi volikogus,” sõnas ta.

Saks leidis, et ajakirjandus peab nüüd jälgima kullipilgul, kuidas ja kas üldse Sõõrumaa suudab hoida oma ärihuvisid vaos. “Raske on uskuda, et nii kogenud ettevõtja suudaks jätta täielikult oma era- ja ärihuvid kõrvale,” sõnas ta.

“Sõõrumaa võib kas või pea peal seista – inimesed ikkagi kahtlustavad midagi. Ja need kahtlused on põhjendatud,” lisas Kurg.

Ta märkis, et Sõõrumaa on rääkinud juba aastaid oma suurest soovist ehitada Nõmmele spordihall. “Kui keegi ütleb, et see on tema huvi, võib ta selle ka vabalt ära kinkida – aga läbi ta selle surub,” sõnas ta.

Lisaks arutlevad ajakirjanikud selle üle, milline saab olema Sõõrumaa nõndanimetatud tehnokraatlik valitsus ning keda Reformierakond soovis veel Tallinna linnapeakandidaadiks.