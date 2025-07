Tagasi 04.07.25, 16:00 Inimkeskne juhtimine pole pehme teema Inimkeskne juhtimine aitab maksimeerida inimeste potentsiaali ning ettevõtte tulemusi. Kuidas seda aga tegelikult ellu rakendada, selgitatakse saates “Äripäeva juhtimiskool“.

Fotol paremalt: Jaanika Rannula, Keit Alev, Merilyn Valdmaa, Aili Nurmeots.

Foto: Elise Carola Alajärv

Äripäeva juhtimiskooli raadiosaates arutlevad Äripäeva Akadeemia arenguprogrammi “Juhtimiskompass” koolitajad Aili Nurmeots ja Jaanika Rannula koos programmi värskete lõpetajate, Äripäeva turundusjuhi Keit Alevi ja Ragn-Sells i tütarettevõtte juhi Merilyn Valdmaaga inimkeskse juhtimise sisuliste väljakutsete ja võimaluste üle.

Arutelu keskmes on taipamised ja väljakutsed, millega osalejad arenguprogrammis kokku puutusid – alates aktiivsest kuulamisest ja arendavatest üks-ühele vestlustest kuni tagasisidestamise ja keeruliste teemade käsitlemiseni, mida juhid sageli edasi lükkavad.

Keit ja Merilyn jagavad ausalt, milliseid muutusi nad juhina on läbi teinud ning kuidas need on mõjutanud nende meeskonda ja tööelu laiemalt.

Saadet juhivad Aili Nurmeots ja Jaanika Rannula.

Juhtimiskompassi uue lennu info leiad siit: Juhtimiskompass