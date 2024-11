Tagasi 24.11.24, 14:00 Hea juht peab kõigepealt oskama juhtida iseennast ja alles siis teisi Mida paremini oskab juht ennast juhtida, seda suurepärasem on ta teiste inimeste juhtimisel, arutlesid menuka juhtimisraamatu autorid ja arengutreenerid Jaanika Rannula ja Aili Nurmeots.

Aili Nurmeots ja Jaanika Rannula (paremal) arvavad, et üks hea juht peab endalt küsima: miks ma üldse olen juht? Palju vastatakse selle peale: juhtus lihtsalt nii. Foto: Marko Mumm

Pikemalt arutlevad nad, mida tähendab coachiv juhtimine. Nende arvates on see juhtimisviis, kus antakse inimestel tõhusal viisil leida tööülesannetele parimad lahendused ise.

Mis on coachiv juhtimine? “See on inimkeskne juhtimisviis, kus inimesi võrdselt koheldes, väärtustades ja võimestades saavutatakse parimaid tulemusi. Coachiv juht väärtustab iga inimest sellisena nagu ta on kõigi oma tugevuste ja arenguvõimalustega,” ütlevad Rannula ja Nurmeots.

Selles juhtimisviisis on inimene kõige väärtuslikum juhi enda ressurss. Juhtimine algab juhist endast ning mida teadlikum on juht iseenda mõjust, käitumisest ja tegevustest, seda paremini suudab ta teisi juhtida. Coachiv juht on võimeline inimesega üks-ühele kontaktis olles kõrvale astuma või lahti laskma oma võimu positsioonist, ta ei ole kõrgemal, vaid võimust vaba võrdne partner sellele inimesele.

Ta keskendub inimeste maksimaalse võimekuse tõstmisele, lastes inimestel endil jõuda lahendusteni, mitte neid kandlikult ette söötes. Inimkeskne juht suudab hoida pausi, aktiivselt kuulata, olla siin ja praegu täielikult kohal ja oma inimese jaoks olemas.

Kiirusta aeglaselt!

Kõige keerulisem on juhil ise mitte lahendusi pakkuda, võtta tempo maha ja „kiirustada aeglaselt“, päriselt kuulata ja märgata, mida see teine inimene tegelikult vajab: kas ta vajab sinu nõu ja soovitusi või soovib hoopis autonoomsust, iseseisvust või lihtsalt tagasisidet, et ta on õigel teel. Juhtidel on kalender pungil täis kohtumisi ja tihti n-ö joostakse läbi üks-ühele vestlused. Märkamata, mis seisundis inimene tegelikult on. Kuidas teda on vaja päriselt toetada, et tema saaks maksimaalselt panustada ning rakendada kõiki oma võimekusi?

Juhtidel on raske lahti lasta vastutusest ‒ nemad ju vastutavad kõigi ja kõige eest, aga tegelikult usaldades ja uskudes, et inimene jõuab õige lahenduseni ja tulemusteni, on paganama keeruline. Omaniku ootused, klientide nõudlikkus ja ka töötajate vajadused ootavad täitmist.

Võiks rääkida tunde sellest, kuidas enesejuhtimine ja eneseteadlikkus mõjutab juhtide võimekust meeskondi paremini juhtida. Ka meie coachidena oleme ju iseenda parimad tööriistad. Ka meie rakendame oma protsessides iseennast: oma kuulamisoskust, peegeldusi, sisetunnet ja märkamisi, mis meie isiksus ja kogemus aitab esile tuua.

Miks sa oled üldse juht?

Seega usume, et ka juht ise on tema juhtimise kõige olulisem tööriist. Kui ta ise on omadega „pekkis“, üle töötanud, läbipõlenud, stressis, pinges või liiga suure kontrollivajadusega, mida ise ei pane tähelegi, siis on keeruline juhtida teisi inimesi heas kaasatuses ja koostöös tulemusteni.

Millised küsimused peaks iga juht endalt küsima enne, kui ta astub coachiva juhtimise teekonnale? Ilmselt kõige olulisem küsimus on: miks oma olen juht? Kuidas ma juhin? Mida ma teen, et juhina õnnestuda? Mis paneb mul juhina silma särama? Kui juhil puudub selge visioon ja nägemus juhina tegutsemiseks, on väga keeruline teistest inimestest tähenduslikke eesmärke välja tuua.

Oleme oma klientidelt küsinud, miks nad on juhid. Tihti on vastuseks: läks kuidagi nii, minu juht pakkus mulle välja, kasvasin juhiks või ülemus käskis. On olnud üksikuid juhtumeid, kus mõnda juhti saabki nimetada elukutseliseks inimeste juhiks, kes käib erinevate valdkondade ettevõtetes muudatusi, strateegiaid või arenguhüppeid ellu viimas.

Kas oleksid endasugusele juhile hea meelega alluv?

Enne, kui juht astub coachiva juhtimise teekonnale, võiks ta enda käest küsida, millise juhi tiimis ta ise sooviks töötada? Selge on see, et iga juht annab endast iga päev parima. Vahel lihtsalt ei kuku meil asjad välja nii nagu me sooviksime. Just selleks on pikem arenguprogramm hea, et treenida oma juhi oskuste musklit. Pidev eneseareng tagab selle, et oleme oma inimestele just sellised juhid, keda nad päriselt vajavad.

Usume, et just mõtteviisist saab kõik alguse – kas juht usub, et inimesed on võimelised ise lahendusi leidma ja et tema roll on toetada, julgustada ja võimestada? Või arvab ta, et ilma temata asjad ei toimi ja et ta peab kõike kontrollima? Avatud ja kasvule suunatud mõtteviisiga juht saab oma eeskuju ja käitumisega inspireerida ka oma inimesi.

Rannula ja Nurmeotsa tänavu avaldatud juhtimisraamatu „Kuidas olla juht, keda sinu inimesed päriselt vajavad?“ esimene tiraaž müüdi läbi mõne nädalaga, raamatul baseeruvad ka populaarsed juhtimishäkid.

