Tagasi 23.07.25, 14:00 Algajatele arendajatele jagub vähem tööd. Vaib-kodeerimine muudab juba idumaailma Viimaste kuudega on kadunud tüüpiline sõnum: "Otsin idufirmale tehnoloogia-oskustega kaasasutajat.“ Probleem on leidnud lahenduse, mitte ainult idufirmade vähesuse tõttu, vaid tänu uuele lähenemisele, mis võimaldab arendusprotsessi kümme korda kiirendada.

Saatejuht Tarmo Virki, idufirma Unsume asutaja Anastasia Pjatakova ja investor Kärt Siilats.

Foto: Andres Laanem

"Ükssarvikute kasvulava" saates kinnitasid idufirma Unsume asutaja Anastasia Pjatakova ja investor Kärt Siilats , et uued tehisintellektil põhinevad vaib-kodeerimise tööriistad on selle probleemi lahendanud.

Tööriistad nagu Cursor, Lovable ja Bolt.new võimaldavad sisuliselt kellel tahes nooremarendaja töö ära teha. Eelmisel nädalal sai Lovablest juba ükssarvik, kui ettevõte kaasas 200 miljoni dollari suuruse A-ringi rahastuse.

Vaib-kodeerimine (inglise keeles vibe coding) viitab tehisintellekti ja koodi abil loodavatele kiiretele prototüüpidele ja rakendustele. See võimalus on muutnud idufirmade loomist ja arendamist.

Investor Kärt Siilats riskikapitalifondist Superangel selgitab: "Kui varem oli sageli vajalik tehnilise kaasasutaja olemasolu, siis nüüd saavad ka üksikasutajad tõestada oma ideede elujõulisust."

Hea näide vaib-kodeerimise potentsiaalist on start-up Unsume, mis plaanib septembris käivitada platvormi, mis ühendab katkiste esemete parandamist vajavad inimesed teenusepakkujatega.

Moekunstnikust Pjatakova, kes lööb uute tööriistadega ka ise kaasa peagi avaldatava Unsume arendamises, päris esimesest arendajast siiski vabaneda ei soovi – kogenud arendaja roll on siiski kriitiline platvormi arhitektuuri ja loogika loomisel. "Niikuinii on vaja seda arendajat, kellel on kogemust ja väga hea tase, aga see kiirendab protsessi ca 10 korda."