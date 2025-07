Tagasi 25.07.25, 11:27 Arco Vara juht: uusarenduste korterid ei ole liiga kallid Nii Tallinna linnavõim kui ka Eften Capitali tegevjuht Kristjan Tamla on märkinud, et Tallinnas on uued korterid liiga kalliks läinud, kuid Arco Vara juht Kristina Mustonen sellega ei nõustu.

Arco Vara juhi Kristina Mustoneni sõnul on nii arendajad kui ka ostjad endiselt ettevaatlikud ja kaaluvad otsuseid põhjalikult.

Foto: Raul Mee

Mustonen rõhutas, et hind sõltub suuresti piirkonnast. Arco Vara praegu müüdavate korterite keskmine ruutmeetri hind on 4200 eurot, mis on Tallinna keskmisest veidi madalam. Samas Haabersti piirkonnas, kus Arco müümata korterid suuresti asuvad, on 4200 eurot veidi kõrgem kui sealne keskmine, selgitas Mustonen.

Ta näeb, et kõrgemale hinnatasemele vaatamata on ka Arco Vara korterite hinna ja kvaliteedi suhe väga õiglane. “Me teame täpselt, kes on meie klient. Meie klient on väga nõudlik. Meie klient ei ole see, kes ostab endale esimese korteri,” rääkis Mustonen Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Intervjuus hindas Mustonen Arco Vara teise kvartali tulemusi ja korterite müügitempot ning avas järgmisi arendusplaane. Samuti kirjeldas ta kinnisvaraturu olukorda ja klientide käitumist janing prognoosis, kuidas korterite müügimaht ja hind edaspidi liiguvad. Mustonen põhjendas ka, miks Arco Vara Bulgaaria turult väljub ning kui kaugele selle äri müügiprotsessiga jõutud on.

Küsis Lauri Leet.