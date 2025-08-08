Äripäev
  08.08.25, 12:44

Rain Laanest sai Kristen Michalit päästev õlekõrs

Tervisekassa suvepäevade ümber puhkenud skandaal tuli peaminister Kristen Michalile väga sobival hetkel ning aitab pidurdada Reformierakonna populaarsuse vähenemist.
Rain Laane ja Kristen Michal.
  • Rain Laane ja Kristen Michal.
  • Foto: Raul Mee / Andras Kralla / kollaaž
Saates “Äripäev eetris” osalenud ajakirjanikud Polina Volkova, Neeme Korv ja Aivar Hundimägi valisid selle nädala kaotajaks Rain Laane ning võitjaks Kristen Michali ja Reformierakonna.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

