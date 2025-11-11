Tagasi LIIKUMINE

11.11.25, 11:03 Tuleviku transport muutub reaalsuseks: varsti sõidab auto tänaval ise Mõne aasta pärast võib Tallinna linnas tellida endale ukse ette isesõitva sõidujagamisauto, rääkis Metroserdi autonoomsete sõidukite valdkonnajuht Taaniel Tigas.

Metroserdi meeskond.

Foto: Metrosert

Tigas märkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et selline auto hakkab ilmselt liikuma aeglastel kiirustel, kellele saab sõidu lõpus ka öelda, et see leiaks endale kõige soodsama ja sobivama parkimiskoha.

“Me näeme paari-kolme aasta perspektiivi ja põhisõidu teeb ikkagi veel inimjuht ise, aga see mugavusparkimisfunktsioon oleks juures,” selgitas Tigas.

Metrosert avab teisipäeval ka autonoomsete sõidukite testlabori, mis võimaldab hinnata isejuhtivate sõidukite ohutust ja viia täppisteste läbi seal, kus töötab kliendi arendusmeeskond või kus sõiduk reaalselt kasutusele võetakse.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Intervjuus selgitas Tigas, kuidas käib isesõitvate autode testimine täpsemalt, kes saavad seda kasutada ning kas Eestis on juba olemas vastavaid seaduseid, et lasta isesõitvad autod liiklusesse.

Vestles Joonas-Hendrik Mägi.