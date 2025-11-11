Mõne aasta pärast võib Tallinna linnas tellida endale ukse ette isesõitva sõidujagamisauto, rääkis Metroserdi autonoomsete sõidukite valdkonnajuht Taaniel Tigas.
- Metroserdi meeskond.
- Foto: Metrosert
Tigas märkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et selline auto hakkab ilmselt liikuma aeglastel kiirustel, kellele saab sõidu lõpus ka öelda, et see leiaks endale kõige soodsama ja sobivama parkimiskoha.
“Me näeme paari-kolme aasta perspektiivi ja põhisõidu teeb ikkagi veel inimjuht ise, aga see mugavusparkimisfunktsioon oleks juures,” selgitas Tigas.
Metrosert
avab teisipäeval ka autonoomsete sõidukite testlabori, mis võimaldab hinnata isejuhtivate sõidukite ohutust ja viia täppisteste läbi seal, kus töötab kliendi arendusmeeskond või kus sõiduk reaalselt kasutusele võetakse.
Artikkel jätkub pärast reklaami
Intervjuus selgitas Tigas, kuidas käib isesõitvate autode testimine täpsemalt, kes saavad seda kasutada ning kas Eestis on juba olemas vastavaid seaduseid, et lasta isesõitvad autod liiklusesse.
Vestles Joonas-Hendrik Mägi.
Tuleviku transport muutub reaalsuseks: varsti sõidab auto tänaval ise
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Seotud lood
Oma kiibikeskus aitab luua tugeva lisandväärtusega ettevõtlust