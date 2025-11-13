PÖFF toob “Rahamaa” fännidele hea uudise

Martina Tramberg
rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et “Rahamaa” teleseriaali produtsent Evelin Penttiläl läheb praegu hästi ning Tramberg on kindel, et nad leiavad koostööpartnereid mujalt Euroopast. “Kõlakad käivad, et taanlastega on koostöö soolas, aga eks iga hea asjaga on vaja partnereid juurde, et saada rahastus kokku,” märkis PÖFFi väliskommunikatsioonijuht.
Trambergi sõnul saabub lõviosa festivali väliskülalisi Eestisse täna ja homme, et osaleda filmitööstusele suunatud üritusel. “Kogunevad Euroopa põhitegijad,” sõnas ta.
Lisaks selgitas Tramberg, kuidas PÖFF ehk Pimeda Ööde Filmifestival jääb silma Eestist väljaspool ja kui palju filme jäi tänavu ukse taha.
Martina Trambergi intervjueeris Meelis Mandel.