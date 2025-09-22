Tagasi 22.09.25, 10:31 Piip ja Tuut teatri juht: etenduse hind sõltub maksjast Kui klounipaari kutsutakse esinema, siis mõnes asutuses ei pilgutata ka tuhandete eurode suuruse hinna peale silmagi. Haridusasutustes peetakse aga sama summat ulmeliseks ning küsitakse allahindlust, rääkis teatri juht ja näitleja Toomas Tross.

Piip ja Tuut teari juhid ning nimitegelased Toomas Tross ja Haide Männamägi.

Foto: Ülo Josing/ERR/Scanpix

Tross rääkis, et ühte kindlat hinda esinemisele seetõttu ei ole. „Hind sõltub maksjast,“ sõnas ta. “Nii kummaline kui see ka ei ole.”

Tross märkis, et teater saab ka riigitoetust, mis katab nende kuludest kolmandiku. „See on see, mis lubab meil niimoodi mängida. Me ei pea jääma hästi tugevasti ühe etenduse hinnale kindlaks ja sellest kinni pidama.“

Lisaks aitab väiketeatrit ülal pidada eraisikutest toetajate ring, keda Trossi sõnul saab küll lugeda ühe käe sõrmedel.

Tross kinnitas siiski, et tulevad ots-otsaga kokku. “Neljale inimesele, kes meil siin teatris tööl on, saame palka maksta,“ sõnas Tross.

Intervjuus tuli juttu ka laste- ja täiskasvanute lavastuste erinevusest ning sellest, milline on üks hea nali.

Küsis Lauri Leet.