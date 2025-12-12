Tagasi Küpseb plaan: pangad peavad hakkama kelmide ohvritele kahjusid hüvitama Rahandusministeeriumis vormub plaan, mille järgi peavad makseteenuse pakkujad hakkama inimestele hüvitama kelmidele kaotatud raha, kui kelmid on esinenud näiteks pangatöötajana, rääkis rahandusministeeriumi finantsteenuste poliitika osakonna nõunik Jarmo Lilium.

“See määrus näeb ette vastutuse olukorras, kus pettur esineb kliendi makseteenuse pakkujana, kasutab selle maksetenuse pakkuja suhtluskanaleid, näiteks e-posti või telefoninumbrit, ja kui selle tulemusel saab inimene petta, siis sellisel juhul on ette nähtud maksetenuspakkuja vastutus selle summa ulatuses, mis kliendilt välja peteti,” kirjeldas Lilium.

Kui pettur püüdis inimese lõksu sotsiaalmeediaplatvormilt, siis võib pangal omakorda teatud juhtudel tekkida õigus kahju platvormilt sisse nõuda, rääkis Lilium Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Intervjuus selgitas Lilium pikemalt, mis olukordades peavad petturite tekitatud kahjude eest vastutama pangad ja sotsiaalmeediaplatvormid, ja tõi välja juhud, kus vastutus jääb kliendile. Samuti rääkis ta, kuidas saaksid pangad aidata pettureid paremini takistada ja millal hakkavad uued pettuste vastutuse reeglid kehtima.