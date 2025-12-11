Hekotek nõuab lahti lastud finantsjuhilt küberkelmidele kaotatud miljonit
Kevadel kaotas masinatööstusettevõte Hekotek küberrünnakus 1,6 miljonit eurot, kui kauaaegne juhatuse liige ja finantsjuht Rain Nuka langes petuskeemi ohvriks. Nüüd kerib kohtuvaidlus selle üle, kelle kanda jääb kahju.
Ilmselt kuuleme me veel ja veel lugudest, kus ettevõtete muidu tublid tegevjuhid, finantsjuhid, raamatupidajad jt töötajad jäävad kelmide kavalusele alla ning lähevad tööandjale või omaloodud ettevõttele kalliks maksma, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
“Kõige rumalamad otsused tehakse paanikas olles,” ütleb Skover Kinnisvara juht Sanders Skorik, kelle sõnul muutis Lähis-Ida geopoliitiline pinge Dubai ja Abu Dhabi kinnisvaraturul ostjad küll ettevaatlikumaks, kuid kardetud hinnalangust endaga ei toonud. Pigem on näidanud viimased kuud seda, millistele projektidele ja piirkondadele jagub nõudlust ka siis, kui ajad pole kõige stabiilsemad.