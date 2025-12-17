Erametsaliidu juht: riigi valikute tõttu on tekkinud looduskaitse konflikt
Erametsaliidu tegevjuhi Kristel Järve sõnul on metsanduses süvenemas konflikt, mille keskmes ei ole vastasseis looduskaitse ja metsamajanduse vahel, vaid ebakindlus, mille on tekitanud riigi senine valitsemispraktika.
Viimaste aastate suvised paduvihmad on näidanud, et Eesti linnade sademeveesüsteemid ei tule äärmuslike ilmastikuoludega alati toime. Üha sagedamini ujutavad lühikese aja jooksul maha sadanud vihmad üle tänavaid, ristmikke ja hoove, samal ajal kui pikematel kuivaperioodidel tuleb haljastust kasta joogiveega. See paneb omavalitsused otsima lahendusi, mis aitaksid vihmavett senisest nutikamalt koguda ja kasutada.