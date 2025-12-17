Tagasi Kolm miljonit kaasanud logistikaidu: saime rohkem, kui oli eesmärk Veidi üle kolme miljoni euro kaasanud logistikasektori idufirma MyDello oli tegelikult eesmärgiks seadnud tagasihoidlikuma summa, tunnistas ettevõtte kaasasutaja ja tegevjuht Joel Timm.

Joel Timm rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et rahastusvoorus osalesid kõik senised pardal olnud investorid.

Saadud rahaga kavatseb ettevõte laieneda kindlasti Ühendkuningriigi turule, aga silme ees on ka juba järgmine rahastusvoor, mille abil tahab Timm liikuda edasi USA turule ja veelgi rohkem laieneda Aasias.

Timm märkis, et tõenäoliselt õnnestus tema idufirmal raha kaasata just seepärast, et ettevõtte fundamentaalnäitajad on head ning äri on jõudnud jooksvasse kasumisse.