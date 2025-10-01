Robotid muudavad logistikat: naised leiavad rohkem tööd

Balti Logistika ja MyDello personalijuht Pirjo Falten ning DPD Eesti personali- ja ESG juht Annika Oruaas selgitavad lähemalt logistikasektori suuremaid muutusi, sealhulgas robotiseerimise ja tehisaru mõjusid.
Foto: Tõnu Tramm
Usaldus on äris kõige olulisem ning see kehtib ka transporditeenuses. Inimeste päevakava on tihe ning iga minut loeb. Viimane asi, millele soovitakse väärtuslikku aega kulutada, on hilinev või ärajäänud taksosõit ning määrdunud ja ebamugav sõiduk. Samuti juhuslikud pimekohtingud autojuhiga, mis võivad jätta pikemaks ajaks halva tunde.