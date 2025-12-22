Renault avab Vok Bikesile ukse Euroopasse. “Vaatame seda kui ideaalset kombinatsiooni”

Tootmispartneriga Renault Grupiga algasid läbirääkimised aasta tagasi, 2024. aasta lõpus.

Vok Bikes oleks võinud rattaid ka ise Eestis toota, kuid oli paar põhjust, miks nii ei läinud. “Saime üsna kiiresti aru, et seda peaks tegema autotööstuse tasemel. Esiteks, nõuab see väga palju investeeringuid ja teiseks me teeksime seda endiselt Euroopa servas – kohas, kus meile justkui turgu ei ole,“ selgitas Petjärv, miks oli loogiline tootmine Läände viia.

“Oli päris loogiline viia see Euroopa keskele ja lasta teha seda kellelgi, kellel on kogu oskusteave ja infrastruktuur. Vaatame seda kui ideaalset kombinatsiooni: meil säilib startup´ilik agiilsus, kiirus, arendusvõime, aga teisalt on see võimendatud päris tootmisettevõtte tootmisvõimekusega,“ lisas ta.

Tootmislagi kaob

Renault kaasamisega kaob Vok Bikesi jaoks ära lagi, sest autotootja võimekus lubab toota nii palju, kui turg nõuab.

“Kui nad (Renault – toim) ühendust võtsid, siis algul pidi koostööpunkt olema tegelikult teine,” märkis ta. “Aga siis hakkasime järjest rohkem potentsiaali nägema ja lõpuks jõudsime sinna, et loogiline koostöövorm võiks olla tootmine. Ja tootmine alguses kitsamalt ehk lõppkooste tegemine. Uudisest võis jääda vale mulje, et me viiks justkui kogu tootmise Eestist ära, aga tegelikult ei vii. Eestist läheb teele ikkagi nii-öelda sõitev raam, kus on mootorid ja elektroonika küljes,“ selgitas Petjärv, et lõplikult ja koos kõikide detailidega pannaks ratas kokku siiski juba Prantsusmaal.

Petjärv selgitas saates, et mitmed autotootjad otsivad võimalusi ka rataste segmendis ja konkurents on tihe. Ka Renault on püüdnud kastirataste segmenti siseneda, kuid seni edutult. Kas selles valguses võib Prantsuse autotootjast saada Vok Bikesi osanik?

“Mul on täna raske seda öelda ja seda ei saa kindlasti välistada. Ma ei saa täna öelda, et seda huvi seal ei ole. See on ka pigem meie strateegiline küsimus, kas me tahame olla kellegagi nii seotud. Need otsad jätame praegu veel lahtiseks.“

Saadet juhib Harro Puusild.

Saadet toetab Radius Machining.