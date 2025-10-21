Tagasi 21.10.25, 14:00 Kui Rail Balticut ehitataks nagu rattateid, siis jääksimegi rongi ootama Tallinnas kasvab jalgratta- ja tõukerattakasutus kiiresti, kuid rattateede võrgustik vajab veel läbimõtlemist, leiavad Vok Bikesi kaasasutaja Indrek Petjärv ja Ampler Bikesi juhatuse liige Kristjan Maruste.

Indrek Petjärv ja Kristjan Maruste.

Foto: Andres Laanem

Kui me planeeriksime raudteed samamoodi nagu rattateed, siis me jääksimegi paarikilomeetriste üksikute juppide juurde rongi ootama ning imestaksime, miks see ei käi, toovad külalised välja saates “Cleantech”.

Petjärv ja Maruste selgitavad saates lähemalt, miks Euroopa on maailma suurim elektrirataste turg ning kuidas Eesti ettevõtted aitavad kujundada uut linnaliikumise kultuuri.

“Tallinna kui linna probleem ei ole mitte kikilipsukuju, vaid see, et on nagu saartel põhinev linn – Kadriorus on hea liigelda, Kalamajas samuti, aga kui need omavahel ühendada, tekivad vastikud surnud tsoonid,” märgib Kristjan Maruste

Artikkel jätkub pärast reklaami

Indrek Petjärv e sõnul näitab statistika, et rattaliiklus moodustab Tallinnas juba 4–5% kogu liikumisest, mis on võrreldav Londoni näitajatega. “Arenguruumi on palju, aga viimastel aastatel on progressi näha väga selgelt,” lisab ta.

Kuigi mõlema saatekülalise ettevõtte kodu on Eestis, käib suurem osa müügist ja arengust väljaspool. “Me müüme 70% oma ratastest Saksamaal ja 20% Šveitsis – seega oleme sisuliselt Saksa turu ettevõte, kuigi tootmine ja arendus on Tallinnas,” ütleb Kristjan Maruste.

Ampler on viimastel kuudel saanud uue hoo tänu uuele mudelile Nova, mis pälvis Euroopa suurimal jalgrattanäitusel Eurobike Gold Awardi. See auhind on suurendanud aasta võrdluses müüki juba üle 40%.

Ka Vok Bikes on praegu rohkem kui 14 välisturul ning Eesti osakaal on äris pigem väikene. “Võib öelda, et kui eelmisel aastal müüsime ühe ratta Eesti turul, siis see aasta oli rahulikum,” naljatab Petjärv.

Lähemalt nii kergliikluse tulevikust, rataste järelturust, Euroopa suurlinnadest õpitust kui ka selle Eestisse üle toomisest saab kuulda juba saatest.

Saadet juhib Mart Valner.