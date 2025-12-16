Euroopa autotööstuse tulevik olgu pistiku otsas, aga mitte ainult

Autokaupmehed otsivad alati uusi võimalusi oma tulusid suurendada ning seetõttu on ka nende huvi uute kaubamärkide vastu väga suur. Eestisse toodud Hiina automarkidega tuleb aga mitu aastat tööd teha ja elu näitab, kas tehtud investeeringud üldse tagasi saadakse, kirjutab autoturu ekspert Raido Toonekurg.