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Euroopa autotööstuse tulevik olgu pistiku otsas, aga mitte ainult

Euroopa Liidu sisepõlemismootorite lauskeeld vajab ilmselt muutmist, aga heitmete vähendamisega saab ja tuleb sellegipoolest jõudsalt edasi liikuda, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Euroopa autotööstuse tulevik olgu pistiku otsas, aga mitte ainult
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