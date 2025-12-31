Tõnis Lukas Kris Kärnerist: “Ta kavatseb saada riigi ja rahva juhiks”
“Jah, nimetatud härra tegi mind kuulsaks. Kas peaksin tänulik olema?” küsis riigikogu liige ja Tartu linnavolikogu esimees Tõnis Lukas (Isamaa) retooriliselt Äripäeva raadio aastalõpuintervjuus, peegeldades konflikti Kris Kärneriga.
“Viis aastat tagasi ei olnud noori sisuliselt üldse poliitikasse kandideerimas, aga praegu on toimumas mingi nihe. Neid kandideeris ja nad said ka valituks,” arutles politoloog Ott Lumi valimispäeva järel.
Tartus tegid kohalikel valimistel suurepärase tulemuse esimest korda Isamaa ridades kandideerinud skandaalsed noorpoliitikud Kris Kärner ja Sandra Laur, kellele erakonnakaaslasel Parvel Pruunsillal jagub kiidusõnu, ent kelle kätesse Neinar Seli riigi tulevikku ei usalda.
Konkurentsiamet uuris ligi aasta Eesti jaekettide lepinguid ja kaubandustavasid, kuid lõpetas augustis menetlused rikkumisi tuvastamata. Samal ajal tõi uurimine esile hulga küsimusi, kus ostjate ja tarnijate jaoks vajavad reeglid veel selgitamist.