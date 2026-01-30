30.01.26, 10:59 Ilukliiniku juht: kui mehed saadavad oma naisi tuunimisse, pean hoopis psühholoogilist tuge pakkuma Kiiresti kasvaval esteetilise meditsiini turul levib praegu loomulikuma välimuse trend, kuid ilukliinikutesse jõuab ka ebatervete soovidega kliente, rääkis ilukliiniku Noor asutaja ja esteetilise meditsiini õde Agve Kask.

Ilukliiniku Noor asutaja ja esteetilise meditsiini õde Agve Kask peab vahel süstide tegemise asemel lihtsalt inimese mure ära kuulama.

Foto: Erakogu

Kask jagas näiteks lugu mehest, kes tahtis saata oma naise kliinikusse intiimpiirkonna täitesüste tegema. Hiljem selgus, et naine seda ei soovinud, kuid mees tahtis, et too sarnaneks tema noorema armukesega.

“See on hästi kurb tegelikult. Siis ongi see koht spetsialistina, et kus sa ei tee mitte midagi, vaid kuulad ja oled toeks, hinnanguid ei anna ning oma arvamust ei avalda. Niisiis võib iluprotseduuride juures olla vajalik ka psühholoogiline nõustamine,” rääkis Kask Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Intervjuus kirjeldas Kask, kuidas töötuks jäämine andis talle tõuke ilukliiniku asutamiseks ning millised etapid olid kliiniku käivitamise juures kõige keerulisemad. Lisaks tuli juttu viimastest iluprotseduuride trendidest ning ka ohtudest, mis kaasnevad kodus kasutatavate täitesüstide ja näiteks LED-näomaskidega.

Küsis Linda Eensaar.