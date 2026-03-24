Kogenud investorite nipid: kuidas ka väikeste summadega säästa ja portfelli kasvatada

Investeerimismängu mullune võitja Jaan Kuusemets kasvatas 10 000 eurost ligi 16 000 ning tegi seda ajal, mil turud olid närvilised, geopoliitika pingeline ja tehnoloogiaaktsiad liikusid järskude hüpetega.
Iraani konflikt ja nafta hinnašokk on pannud pankade portfellihaldurid oma strateegiaid ümber hindama. Kuumast tehnoloogiasektorist otsitakse pelgupaika hoopis infrastruktuurist ning ka arenevatest turgudest, sealhulgas Hiinast.
“Best otsus ever,” ütleb ettevõtja Andrei Zevakin, meenutades Balti aktsiate mahamüümist. Täna leiab tema portfellist krüptovaluutasid, kinnisvara ja välismaiseid aktsiaid, millel mehe sõnul läheb küllalt hästi.
Sügis toob paljud meist tagasi tuttavasse rütmi - puhkuste aeg saab läbi, kontorid täituvad taas ning tööpäevad kolivad tagasi laua taha. Just nüüd on hea aeg vaadata värske pilguga üle ka koht, kus veedame suure osa oma päevast.