Ilusalongi avanud meelelahutaja Andrei Zevakin: krüptoturg õpetas mind kaotuseid taluma
“Best otsus ever,” ütleb ettevõtja Andrei Zevakin, meenutades Balti aktsiate mahamüümist. Täna leiab tema portfellist krüptovaluutasid, kinnisvara ja välismaiseid aktsiaid, millel mehe sõnul läheb küllalt hästi.
Kõik tahavad teada, kuidas raha teenida. Vähem räägitakse aga sellest, kuidas raha mitte kaotada – ja veel vähem sellest, kuidas säilitada rahu, kui turud tormavad. Milline on see tõeline miljonäri mõttelaad ja kuidas sellist retsepti enda ellu rakendada.
“Kui sulle meeldib kogu see viimaste aastate jooksul stagneerunud pilt, siis palun väga – Balti aktsiad on toredad,” rääkis ise krüpto ja kaugemate börside poole vaatav muusik ja investor Andrei Zevakin.
Igapäevaselt räpiartisti ja sisuloojana tegutsev 24aastane Säm nimetab end tagasihoidlikult hobiinvestoriks, kes siiani alles katsetab ja õpib investeerimismaastikul kõndima. Rahulikult toimetades on ta aga nelja aastaga kasvatanud oma portfelli kuuekohalise summani.
Eelmisel aastal moodustasid Balti riikide investorid 92% piirkonna ärikinnisvara tehingute koguväärtusest, kuid sadu miljoneid eurosid maksvad kinnisvaraobjektid on seni olnud ligipääsetavad ainult suurkapitalile. Avalikult jaotatavad Lords LB Asset Managementi hallatava Baltic Core Property Fundi investeerimisfondi osakud võimaldavad sellele turule siseneda ka jaeinvestoritel. Fondi esimene kavandatud investeering on Vilniuse ärikeskus Artery, mis tegutseb 98 protsendilise täituvusega.