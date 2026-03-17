Sõda Iraanis muutis fondijuhtide strateegiat: AI-mulli asemel panustatakse füüsilisele varale ja Hiinale
Iraani konflikt ja nafta hinnašokk on pannud pankade portfellihaldurid oma strateegiaid ümber hindama. Kuumast tehnoloogiasektorist otsitakse pelgupaika hoopis infrastruktuurist ning ka arenevatest turgudest, sealhulgas Hiinast.
Investeerimismängu mullune võitja Jaan Kuusemets kasvatas 10 000 eurost ligi 16 000 ning tegi seda ajal, mil turud olid närvilised, geopoliitika pingeline ja tehnoloogiaaktsiad liikusid järskude hüpetega.
Lords LB Asset Managementi hallatav investeerimisettevõte Tewox viib kuni 29. septembrini läbi 19 miljoni euro väärtuses võlakirjade avalikku pakkumist. Esimeses jaotusvoorus esitasid investorid ettevõtte 10 miljoni euro suurusele võlakirjaosale taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Võlakirjade aastane tootlus on 8% ja lunastuskuupäev on 21. veebruar 2029.