Tagasi Äripäeva kultuurisoovitused: taskukohane kunst ja 2euroste raamatute laat Äripäeva kultuurisoovitused eelolevaks nädalavahetuseks hõlmavad Raul Meele graafikanäitust, Delfti keraamika ekspositsiooni ja Telliskivi raamatulaata.

Äripäeva rubriigi “Elu ja edu” toimetaja Linda Eensaar rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et graafika on taskukohane kunst, mida endale soetada. Raul Meele tööst huvitatutel avaneb võimalus tema loominguga tutvuda suhteliselt uues galeriis Flash Art Gallery.

Delfti keraamika ekspositsiooni kohta märkis Eensaar, et Mikkeli muuseumis saab näha ühe Eesti inimese erakogust pärit taieseid. Näituse kutsest tuli välja ka võimalus ühineda ühe töötoaga, kus vaatamise kõrval ise meisterdada.

Eensaar lisas kultuurisoovituste nimekirja veel Telliskivi raamatulaada, kus kõik raamatud maksavad vaid 2 eurot. Eensaar soovitas kohale minna varakult juba reedel, “sest parem kraam läheb seal tõesti kohe”.