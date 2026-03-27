Äripäeva kultuurisoovitused: taskukohane kunst ja 2euroste raamatute laat

Äripäeva kultuurisoovitused eelolevaks nädalavahetuseks hõlmavad Raul Meele graafikanäitust, Delfti keraamika ekspositsiooni ja Telliskivi raamatulaata.
- Sel nädalavahetusel tasub seada sammud Telliskivi kvartalisse, kus ootab tasuta sissepääsuga raamatunäitus.
- Foto: Andras Kralla
Äripäeva rubriigi “Elu ja edu” toimetaja Linda Eensaar rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et graafika on taskukohane kunst, mida endale soetada. Raul Meele tööst huvitatutel avaneb võimalus tema loominguga tutvuda suhteliselt uues galeriis Flash Art Gallery.
Delfti keraamika ekspositsiooni kohta märkis Eensaar, et Mikkeli muuseumis saab näha ühe Eesti inimese erakogust pärit taieseid. Näituse kutsest tuli välja ka võimalus ühineda ühe töötoaga, kus vaatamise kõrval ise meisterdada.
Eensaar lisas kultuurisoovituste nimekirja veel Telliskivi raamatulaada, kus kõik raamatud maksavad vaid 2 eurot. Eensaar soovitas kohale minna varakult juba reedel, “sest parem kraam läheb seal tõesti kohe”.
Artikkel jätkub pärast reklaami
Linda Eensaart intervjueeris Juhan Lang.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Hetkel kuum
Vaata galeriid poe avamiselt!