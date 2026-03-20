Tagasi Äripäeva kultuurisoovitused: ühteaegu naljakas, piinlik ja kõhe sissevaade manosfääri Sel nädalavahetusel tasub geopoliitiliste pingete maandamiseks seada sammud galeriisse, kinno või avada Netflix. Äripäeva rubriigi Elu ja Edu toimetaja Linda Eensaar jagas igat masti ideid kultuuri nautlemiseks.

EKA Galeriis saab viimaseid päevi näha tudengite 3D ja nukufilmi tehnikas valminud lühifilme, kinodes avab dokumentaalfilm kunstnik Epp Maria Kokamäe elu ning Sindi seltsimajas saab märtsi lõpuni uudistada prügist ja vanadest tekstiilidest valmistanud ainulaadseid ning peeneid naiste ridiküle, mille on valmistanud Aneli Toht, loetles Eensaar.

Lisaks soovitab Eensaar nädalavahetusel Netflixist välja otsida Louis Theroux' dokumentaalfilm "Inside the Manosphere", mis uurib manosfääri ehk Andrew Tate’i sarnaste meessuunamudijate maailma. “Alguses oli seda filmi naljakas vaadata, aga pärast hakkas isegi kõhe ja natuke piinlik,” kirjeldas Eensaar.

Kõigi nende kultuurisoovituste kohta saate pikemalt kuulata intervjuust.