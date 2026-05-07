07.05.26, 09:18 Eduka Eesti võitja: suure mõjuga ettevõtete kaitseliitu oleks lihtne käivitada Eesti ettevõtted saaksid ühel või teisel viisil pakkuda kaitseväele olulist väärtust ning ettevõtte kaasamine aitaks levitada arusaama, et Eesti riik on kaitstav ja sõda on ärahoitav või võidetav, rääkis “Eduka Eesti” arvamuskonkursi võitnud kolonelleitnant Tambet Mäe.

Äripäeva arvamuskonkurssi “Edukas Eesti” võitis Tambet Mäe, kes pakkus välja ettevõtete kaitseliidu loomise idee.

Foto: Liis Treimann

“Olekski vaja nüüd kuulutada välja konkurss MTÜ Eesti Ettevõtete Kaitseliit juhi värbamiseks ning sealt edasi on ainult tuult tiibadesse ja tuld. Ma arvan, et iseenesest on asi lihtsasti algatatav,” julgustas Mäe. Küll aga on tema sõnul selge, et ettevõtete kõnetamine ja kaasamine on tohutu töö.

Intervjuus jagas, kuidas konkursil võidu toonud idee sündis ja milliseid probleeme võiks ettevõtete kaitseliit lahendada.

Küsis Karl-Eduard Salumäe.

