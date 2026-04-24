Kuraditosin parimat: selgusid arvamuskonkursi Edukas Eesti nominendid

Äripäevas ilmunud arvamuslugudele pääseb nüüd tasuta ligi, küll aga tuleb selleks oma andmed jätta. Meie meelest on see aus kaup, millest mõlemad pooled saavad võita, kirjutab arvamustoimetuse juht Karl-Eduard Salumäe.
Tänavu on “Eduka Eesti“ ideekonkursile laekunud lugude tase üllatavalt kõrge, kuid leidub ka ideid, kus ettepanek jääb segaseks, rääkisid Äripäeva arvamustoimetajad Karl-Eduard Salumäe ja Hebo Rahman-Eccles.
Tootmisettevõtted investeerivad automatiseerimisse, seadmete ühendamisse ja andmete kogumisse. Ometi kulub endiselt aega komponentide otsimisele, inventeerimisele ja nende liikumise käsitsi registreerimisele. RFID-tehnoloogia pakub võimalust muuta mitte ainult üksikuid töövõtteid, vaid terveid protsesse.