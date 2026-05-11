Tagasi TÖÖSTUSUUDISED EETRIS

11.05.26, 14:00 Värskest tööstusuuringust paistab mõõdukat optimismi, aga ka kriitilisi murekohti Kui rääkida sõja kontekstis, et Eesti tööstusettevõtted plaanivad nelja protsendi jagu kasvatada nii käivet kui ka tootmismahte kasvatada, on see väga hea tulemus, sõnab Swedbanki tööstusosakonna juht Raul Kirsimäe panga värske tööstusuuringu kontekstis.

Swedbanki tööstusosakonna juht Raul Kirsimäe.

Foto: Kaarel Langemets

“Sel aastal oli tulemusi eriti põnev vaadata, sest läksime uuringuga liikvele pärast seda, kui Iraani sõda oli veebruari lõpus alanud,“ sõnas Swedbank i tööstusosakonna juht Raul Kirsimäe värsket tööstusettevõtete uuringut tutvustades.

Uuring saadeti ettevõtetele välja märtsi alguses ja vastused laekusid aprilli esimese pooleni. “Vaadates tulemusi, siis ma ütleks, et minu jaoks andsid need mõõdukalt optimistliku signaali. Kui me räägime ikkagi puhkenud sõja kontekstis, mis jällegi tarneahelaid ja energiahindasid oluliselt mõjutavad, et Eesti tööstusettevõtted plaanivad ikkagi nelja protsendi jagu nii käivet kui tootmismahte kasvatada, siis ma ütleks, et see on väga hea tulemus,“ lisas Kirsimäe.

Tööstusuuring Swedbank on 15 aastat tööstusettevõtete seas küsitlust korraldanud. Uuring annab pildi Eesti tööstusettevõtete hetkeolukorrast, investeeringute plaanidest, ekspordihuvist ja jätkusuutlikkuse küsimustest. Tänavu kevadel toimunud uuringus osales 228 ettevõtet.

Ebakindlus

Artikkel jätkub pärast reklaami

Kirsimäe nentis, et samas kumas vastustest arusaadavalt ka palju ebakindlust. “Mul oli ka hea võrdlusbaas võtta ja vaadata nelja aasta tagust uuringut aastast 2022, mil algas sõda Ukrainas. Ma ütleks, et võrreldes selle ajaga on näha, et meie ettevõtted on tänasteks ohustsenaariumideks palju paremini valmis,“ märkis ta.

Küberriskid

Tööstusuuringust selgus, et küberriskid on olulised kasvanud ja enam kui veerandit uuringus osalenud ettevõtetest on rünnatud. “Uus trend on see, et Euroopas on järjest levimas nii-öelda kauba väljapetmised, mille jaoks luuakse kodulehekülgesid ja võltsitud identiteete. Uue ostja puhul tasub alati ka need riskid läbi mõelda, et ära kaardistada, kellega ikkagi usheldakse ja millega see ettevõte tegeleb,“ hoiatas Kirsimäe.

Tööjõupuudus

Uuring näitas, et tööjõu ehk valdkonna spetsialistide leidmine on ettevõtete jaoks keerulisemaks muutunud. Kui mullu ütles 18 protsenti ettevõtetest, et tööjõupuudus ei ole nende jaoks piirav, siis sellel aastal oli see näitaja vaid 12 protsenti.

“Tööjõupuudus on selgelt süvenenud. Väga selgelt kumab tulemustest, et kui ettevõtted hakkavad spetsialisti otsima ja eriti kvalifikatsiooniga inimest, siis valikuring on väga kitsas,“ lisas Kirsimäe.

Saadet "Tööstusuudised eetris" juhtis Harro Puusild.